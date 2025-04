Oma kava põhjendusena toob Erkki Keldo välja järgneva: «Meil on patendiamet ja samas on meil Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EISA). Kui me räägime kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste tegemisest, siis väga oluline osa sellest on ka patendil. Ja samas me näeme, et meil on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, kelle ülesanne peab olema koostöös ettevõtjatega pakkuda sellist keskkonda, kus oleks kohti innovatsioonile, uutele intellektuaalomanditele, patentidele. See oleks üks konkreetne näide, kus saaks kulusid kokku hoida, aga ka efektiivsust tõsta.»