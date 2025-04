RAIVO VARE Eesti taasvabanemise valitsuse liikmed: näeme ajalugu kordumas

Meie, allakirjutanud, saades kokku kui Eesti taasvabanemise valitsuse liikmed selle ametisse asumise 35. aastapäeval, soovime meie riigile jätkuvat edu ja kestmist vaba demokraatliku maailma täieõigusliku liikmena. Paraku peame tunnistama, et nii nagu meie valitsuse ajal oli suur globaalne süsteemne muutuste aeg, vabanemise aeg nn. idabloki maades kommunistlikust suurriiklikust diktaadist, nii on mõneti taoline olukord kordumas ka praegu, kuigi paraku vastassuunalisena, kirjutavad valitsuse liikmed ühispöördumises.