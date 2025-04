RAINER SAKS Kas varjatud ringis on Venemaa isolatsioonist juba pääsenud?

Venemaa presidendi erisaadik riiklike investeeringute küsimuses Kirill Dimitrjev kohtus eile õhtul Washingtonis USA presidendi eriesindaja Steve Witkoffiga. Reutersile teatasid mõned anonüümsed administratsiooni ametnikud, et USA jätkas surve avaldamist Venemaale vaherahu saavutamiseks. Arvestades Venemaa erisaadiku profiili ja varasemat tööelu rahvusvahelises finantsmaailmas võib eeldada, et talle selgitati, millised saavad potentsiaalselt olema USA sanktsioonid Venemaale, kui Venemaa ei nõustu vaherahu sõlmimisega. Dimitrjev suudaks ilmsesti ka viia otse Venemaa presidendini adekvaatse hinnangu, milline oleks selliste sanktsioonide tegelik mõju Venemaale. Omaette küsimus on, kas Venemaa julgeoleku taustaga juhid sellest hoolivad ning kas nad usuvad, et USA üldse mingid uued sanktsioonid on valmis kehtestama.

Serbia president teatas, et temale teadaolevalt on mitmed riigijuhid pidanud Venemaa presidendiga varjatud kõnelusi ning need ei ole Ungari ja Slovakkia. Ühtlasi teatas Serbia president soovist minna 9. mai pidustustele Moskvasse. Serbia president on varasemalt avalikult kritiseerinud Venemaad agressiooni eest Ukrainas. Vahepeal on Serbia sisepoliitiline olukord pingestunud ning meeleolud muutunud. Serbia presidendi väljaütlemise ainus mõte on anda omapoolne panus ettekujutusse, et diplomaatiline isolatsioon Venemaa ümber on lagunemas. Ühtlasi soovitakse irriteerida USAd läbirääkimiste teemal, kuid vaevalt, et USA sellise lihtsakoelise infooperatsiooni õnge läheb.