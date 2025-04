JUHTKIRI Jabur masskaabeldamise nõue

Tulemus on paha mitmel põhjusel. Esiteks pole Eestis praegu üldse nii palju elektriautosid (hetkel on neid alla 10 000). Teiseks ei saa sugugi kindel olla, et tulevik kuulub just elektriautodele, võib-olla võidutsevad hoopis vesinikuautod. Kindel võib olla aga selles, et direktiiviga nõutavad kaablid sobiksid aeglastele laadijatele, kuid elektriautode omanikud eelistaksid kiirlaadijaid, mitte neid, kus tuleb istuda juhtme otsas viis kuni seitse tundi. Kolmandaks, kogu nõude täitmine võib maksma minna kuni kaks miljardit eurot, mis on suurem summa kui kõik Eesti aastased kaitsekulud.