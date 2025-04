ERAKONDADE VOX POPULI. USA president Donald Trump jätkab surve avaldamist Gröönimaale ja väidab, et USA peab saare endale saama. See on pahandanud Taani välisministrit Lars Løkke Rasmusseni, kes ütles, et lähedase liitlasega nii ei räägita. Mida peaks Eesti selles olukorras tegema?