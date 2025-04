TIIIT RIISMAA Kuidas lõpetada sõda?

Kaasaegses piirideta maailmas on rahu tegemine veel keerulisem, kui see oli teise ilmasõja aegses mitmepooluselises maailmas. Globaalses maailmas on kõik kõigega seotud, kuid erinevaid kanaleid pidi. See viimane asjaolu ütleb, et vereta sõda on ammu väljunud Ukraina piiridest ning erineva ajalise nihkega ja erineval kujul jõudnud kõikjale. Venemaale sanktsioonideks nimetatavad piirangud kägistavad vastavalt mahtude suurusele kõiki, kes Venemaaga äri ajasid. Sellises mitmekihilises keskkonnas löövad mõlemal pool rindejoont vähemalt kaudselt kaasa kõik riigid ja erineva mahuga majanduslikud kahjud on jõudnud kõikjale. Sõja pealt teenitakse sadu miljardeid, aga rahu pealt õnneks rohkem.