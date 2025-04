Eero Medijainen Jaak Valge loogika lonkab kolmel jalal

Kunagi ammu kuulus kursus loogika alused õppekavadesse. Kahjuks ei mäleta sellest kuigi palju. Niipalju siiski meenub, et kui sündmus A on põhjuslikus seoses sündmusega C ja sündmus B on samuti põhjuslikus seoses sündmusega C, siis ei järeldu veel, et sündmus A ja B on samuti põhjuslikus seoses, kirjutab Tartu Ülikooli uusima aja professor Eero Medijainen.