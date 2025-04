MARTIN TIKK Narva keskuse tegelik asupaik

Narvalaste jaoks ei ole mõiste «keskus» vaid geograafiline punkt – see on tunne, kogemus, mälestus. Nii räägib ka staažikas narvakas Kairi Johannes: «Minu jaoks on see jätkuvalt Peetri plats – ilmselt vist seetõttu, et aastate jooksul oleme näinud seal kõiksugu olukordi ja sündmusi.» See väljak, mis paikneb linna esindushoone – linnavalitsuse – ees, võiks tõepoolest olla Narva süda. Kuid praegu meenutab see rohkem parkimisväljakut kui kohtumispaika. Väljaku võidutöö on olemas, kuid selle elluviimist silmapiiril ei paista.