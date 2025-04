MARK GALEOTTI Putini võidustrateegia? Ta teab täpselt, kuidas Trumpi meelitada

President Putin on esitanud oma Ameerika kolleegile kutse astuda kõvade meeste klubisse. Olgu selleks siis president Trumpi Gröönimaad puudutavate plaanide julgustamine või kaudne vihje, et Trumpil on vabad käed kasutada Ukraina maavarasid – Venemaa juhi strateegia ja lõppmäng muutuvad üha selgemaks.