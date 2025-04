RAINER SAKS Vene ajateenijaid ootab teenistuse lõpus karm valik

Seda võib seletada plaaniga, värvata aasta lõpus ajateenijate hulgast varasemast rohkem lepingulisi sõdureid. Vene armees on viimastel aastatel ajateenistuse lõpetavad sõdurid tugeva surve all jätkata teenistust lepingulise sõdurina armees ehk teisiti öeldes tähendab see alati osalemist sõjategevuses Ukraina vastu.