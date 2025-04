Üks nali räägib, et Eestis on leiutatud igiliikur. Kõrgemate riigitegelaste indekseeritud palk tõuseb, sest keskmised palgad tõusevad, ning riigitegelaste palga tõus tõstab omakorda keskmist palka. Teatav iva siin just nagu oleks, kuna viimaste aastate majanduslanguses pole erasektoris palgatõusu nähtud just sageli.