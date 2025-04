ERKKI BAHOVSKI Soome golfidiplomaatia etteaste

See erinevus on seda hämmastavam, sest veel mõniteist aastat tagasi, kui Soome president oli Tarja Halonen, olid Soome suhted USAga jahedad. Soome polnud USA silmis küll vaenlane, kuid NATOsse mittekuulumine ja Halose suur roll selles jätsid Soome-USA suhetele teatud pitseri. Seevastu on Poola olnud USA üks suurimaid liitlasi Ida-Euroopas.