Sandra Laur Kas Ukraina sõda ikka tegi Reformierakonnast nägija?

On vana tõde, et poliitikute puhul ei pea vaatama mitte niivõrd seda, mida nad räägivad, vaid mida nad teevad. Ent kas saime küsimusele veenva vastuse? Vaidlus kippus uppuma tehnilistesse pisiasjadesse, jättes meid teadmatusse, kas tõde on Salmi või Pevkuri poolel.