ILMAR RAAG Suurema sõja puhkemine ei ole kindlasti veel kivisse raiutud

Aeg-ajalt pommitatakse avalikkust mõne järjekordse rahvusvahelise ohuhinnanguga, mis räägib võimaliku sõja algusest kuude või aastate pärast. Kuidas sellega tegelikult on? Kõige alguses peame kordama, et 90 protsendil juhtudest on tegemist prognoosidega ja mitte kindlate faktidega, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni asjatundja Ilmar Raag (Parempoolsed).