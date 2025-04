ENN LISTRA Ühendame Tallinna ülikoolid!

Kunagiste spetsialiseeritud ülikoolide erialade valik on lai ning nad katavad terve rea ühiskonnale olulisi valdkondi. Lõpetanute koguarv on kaugelt üle 100 000. Eelmisel õppeaastal oli Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli ligikaudu 200-l õppekaval 3360 lõpetajat, kolmandik Eesti kõrghariduse väljundist.

Kõrgharidus on riigi konkurentsivõime oluline komponent. Selleks, et tõmmata ligi talente ka väljastpoolt Eestit, peab kõrgharidus olema ja näima konkurentsivõimeline. Rahvusvahelises võrdluse annavad edetabelid. Neist olulisemates (QS, THE ja ARWU) oli aasta algul seitseteist Baltikumi ülikooli, neist viis Eestist. Erialastes edetabelites on Tartu Ülikool kõige sagedamini, järgnevad Vilniuse Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja kohe kannul Kaunase Tehnikaülikool. Tallinna Ühendatud Ülikool oleks edetabelites Vilniuse ülikoolile märksa lähemal.