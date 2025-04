Sten Aamer Idapiiri ehitus – kas usume lubatud tähtaegu?

Nägin unes, et öösel imbus üle Vene-Eesti piiri umbes tuhat Põhja-Korea «turisti» imiteerivat isikut. Paarsada võeti kinni, ülejäänud kogunesid ning võtsid oma kontrolli alla Eesti Energia elektrijaamad Ida-Virumaal. Mõne tunni pärast katkesid Eesti põhivõrgu välisühendused. Venemaa teatas, et tegu on eksinud matkajatega, hoiatas jõu kasutamise eest ja pakkus abi «konflikti lahendamiseks».