TARMO PIKNER Eestis valitseb demokraatia diktatuur

Jäin selle üle mõtlema, aga mitte pikalt. Tuleb välja, et nüüd, teises vabariigis, valitseb meil tõeline demokraatia diktatuur. No mõelge ise: rahvas on demokraatlikult valinud riigikogu, see on pannud paika presidendi kaasosalusel valitsuse, kuid põhiseaduslik võimu kandja – rahvas – ei saa oma võimu teostada, sest 70 protsenti võimukandjaist soovivad uut esindust riigikokku ja uut valitsust. Praegune valitsus, demokraatlikult paika pandud, kuid istub diktaatorlikult oma 18-protsendise rahva toetusega pukis. Kuidas säärast olukorda saaks veel teisiti nimetada?