Need sõnad on Gröönimaal kõlanud alates sellest, kui president Trump esimest korda välja käis oma plaani võtta üle suur osa Taani Kuningriigist. Uus Gröönimaa peaminister Jens-Frederik Nielsen ja kõik Gröönimaa poliitilised parteid on korduvalt tagasi lükanud ameeriklaste soovid ning teatanud, et nad ei ole huvitatud visiidist, mis toimuks keset läbirääkimisi uue Gröönimaa valitsuse moodustamiseks, kirjutab ajakirjanik ja Põhjamaade Ajakirjanike Keskuse juht John Frølich.