RAINER SAKS Ukraina kübervägi näitas Venemaale, milleks nad võimelised on

Rünnaku autorist eraldi kõnelema ei pea. Eile sattusid kõik Moskva metroo kodulehele sisenejad Ukraina raudtee ettevõtte teatele, et piletite müük veebi kaudu on peagi uuesti algamas. Teisisõnu näitasid Ukraina kübervõitlejad, et vajadusel saavad nad täpselt samasuguste rünnakutega hakkama. Vene pool sai konkreetse soovituse mitte rünnata tsiviilstruktuure.