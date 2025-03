JUHTKIRI Surnuks menetlemise õppetunnid

Postimehe arvates peaks muutuma just see hetk, mil esitatakse süüdistus. Seda ei tohi teha liiga lõdva käega – tõendid peavad olema piisavad. Samal ajal ei tohi ka pendlit teise äärmusse ajada ega süüdistuse esitamise lävendit liiga kõrgeks ajada. Kuid on selge, et midagi peab kohtusüsteemis muutuma. Veel ei saa kohtuvõim olla koht, kus õiendatakse isiklikke arveid ja poliitilisi lahkhelisid.

Kuid on olemas ka mainekahju. Just endiste politseijuhtide süüdistamisega astus prokuratuur korraga mitme reha otsa, sest räsida said nii politsei- ja piirivalveameti (PPA) kui ka kohtuvõimu enda maine. Ajal, mil rahva usaldus poliitiliste erakondade, valitsuse ja riigikogu vastu on madal, ei kõla just julgustavalt, et alla käib ka usaldus nende institutsioonide vastu, mida inimesed on seni usaldanud. Ja on selge, et kui suur ressurss kulub kohtupidamisele nende üle, kes lõpuks õigeks mõistetakse, jäävad vabadusse tõelised kurjategijad.