INGRID PÕLDSAAR «Meie omal ajal…» ei ole vabandus, kui meie laste tervis kannatab

Meie praegused otsused mõjutavad otseselt meie laste tervist ja meie ühiskonna tulevikku. Selle suundumuse peatamiseks on vaja teadlikke ja tõenduspõhiseid lahendusi. Üheks oluliseks sammuks on tasakaalustatud toitumise põhimõtete laiem rakendamine lasteasutustes ja koolides, et muuta tervist toetavad toiduvalikud kergemini kättesaadavaks.

Laste tervisenäitajad on paraku üsna kurvad: iga neljas esimese klassi õpilane on ülekaalus, algklasside lõpuks aga iga kolmas. See trend annab selge signaali, milline tulevik meie lapsi ees ootab, kui me midagi ette ei võta.