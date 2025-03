KADRI PAAS Kas Ukraina kullakaevanduses peitub ka Putini tegelik põhjus?

Neid elemente on vaja kõrgtehnoloogilistes seadmetes, nutiseadmetes leiduvate kiipide ja akude tootmiseks. Samuti on need olulised tuuleturbiinide, elektrisõidukite ja päikesepaneelide valmistamiseks. Metalle ja mineraale vajatakse ka erinevates relvasüsteemides.