KADRI KULLMAN On selge, kes on idapiiri väljaehitamise absurdse venimise taga

President Lennart Meri ütles 1993. aastal: «Eesti piiri valvamine ja pidamine peab olema niisugune, et ta ei oleks mitte ainult läbimatu, vaid et ta ka näiks läbimatu kõigile neile, kes tahavad mitteõiguslikult läbi tulla.» See tänapäeval nii elementaarsena tunduv julgeolekuloogika pole aga 34 aastat pärast iseseisvuse taastamist suutnud saada reaalsuseks.​

2014. aastal, pärast Eston Kohveri piiril röövimist, lubas toonane siseminister Hanno Pevkur, et korralik piir ehitatakse välja 2018. aastaks, Eesti Vabariigi 100. juubeliks. Sama aasta oktoobris kirjutas Pevkur Äripäevas, et on võtnud piiri turvalisuse oma südameasjaks ning sedastas, et paari aasta jooksul on piiri turvalisus tagatud. Tegelikkuses algas esimese piirilõigu ehitus alles 2020. aastal.​