Praegu on sellele kõigele lisandunud veel ka LTR (loova tehisaru rakendused), mis vastab kõigile teie küsimustele, kirjutab ja analüüsib tekste ning vajadusel joonistab ka pildi juurde. Uuringud on tõestanud, et LTR-programmide kasutamine tõstab inimeste tootlikkust: nende töö on tulemuslikum ja kvaliteetsem. Seda muidugi ainult tingimusel, kui me saame aru, mida tehisintellekt (TI) meie jaoks teeb, ja oskame seda ka vajadusel kontrollida.