JUHTKIRI Ooperihoone olgu seaduslik

Ürituse korraldajaid vaadates, kelleks olid riigikogu kultuurikomisjon, riigikogu Estonia juurdeehituse edendamise toetusrühm ja rahvusooper Estonia, ei tekkinud muidugi kahtlustki, et see kõik oli korraldatud ühe kindla suunitlusega: sellest rääkimiseks, kui hea mõte on Estonia teatrile Tammsaare pargi arvelt juurdeehituse rajamine.

Riigikogu kinnitas juba 2021. aastal riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja, kus on kirjas ka Estonia juurdeehitus. Estonia ehitati omal ajal sõnateatriks ning jääb ooperile ja balletile kitsaks. Tuleb tunnistada, et teatriperel on tõepoolest probleem, mis väärib lahendamist. Iseasi, kas seda tuleks lahendada Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kõrval ja Tammsaare pargi kaitsealal. Leidub viiteid, et see võib ohtu seada Tallinna vanalinna püsimise UNESCO kultuuripärandi nimekirjas.