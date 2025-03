RIHO TERRAS Gruusia vabadusvõitlus on meie ühine võitlus Vene imperialismi vastu

Valik on must-valge – seista vastu praegusele valitsusele ja püüda liikuda Euroopa Liidu liikmelisuse poole või minna Kremli võimu alla. Ainus viis, kuidas Gruusia kriisi lahendada, on korraldada uued ja demokraatlikud valimised, mis toimuks rahvusvahelise järelevalve all. Kuid siin on üks aga - selleks vajab Gruusia Euroopa Liidu toetust.