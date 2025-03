IVAN MAKAROV Keskerakonnal algab dopingujärgne võõrutusperiood

Keskerakonna seitse ristkülikut ekraanil läksid häbist punaseks, EKRE fraktsiooni parteitu «polgupoja» Varro Vooglaidi koha peal ilutses must plekk, paraku ka partei mainel, aga peatselt oli saadik tagasi ja sülgas tuld ja tõrva Eesti suunal Kirilli mõjuvõimu kaitseks: «…eelnõu näol on tegemist tõelise häbiplekiga. See on üks piinlik lugu… See tunnistab valelikkusest, sallimatusest, kitsarinnalisusest, alaväärsuskompleksist ja väikesehingelisusest… selliseks muutubki Eesti Vabariigi pale…».