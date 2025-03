RAINER SAKS Venemaa planeerib uut suurt pealetungi

Ka mitmed Ukraina sõjalised analüütikud ja kommentaatorid on viimastel nädalatel sarnaste avaldustega esinenud. Eraldi kõneletakse, et Vene väejuhatus võib pealetungi surve suurendamiseks tuua Kurski suunal võitlevad väed ära Donbassi. Teised jälle arvavad, et pealetung võiks jätkuda otse Kurski oblasti aladelt Ukraina Sumõ oblasti aladele (nagu 2022 aasta veebruaris).

Põhimõtteliselt võiks selliseid arvamuslugusid avaldada iga nädal ja need ei oleks suures osas valed. Venemaa president nõuab pidevalt Vene armeelt jõulise pealetungiga jätkamist ning võimalikult kiiresti uute territooriumite juurde vallutamist. Vene väejuhatus surub kogu aeg peale sellise jõuga, nagu suudab. Korduvalt on saanud kinnitust fakt, et kõik reservid, mida suudetakse ette valmistada, suunatakse rindele pealetungi tempo hoidmiseks. Taktikaliselt võib liigutada vägesid ühelt suunalt teisele, et saavutada lokaalset ülekaalu, aga vägesid sellest juurde ei teki.