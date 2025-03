Puhjast viib külani üks tee, millega on risti Sangla peakraav. Tolleaegsete mälestuste järgi oli kraav olnud lai ja veega täidetud, nii et sellelt sai paatidega sõita Emajõeni ja sealt edasi Tartusse. Olevat isegi olnud regulaarne liin, mis kogus kokku külarahva talutoodangut – piima, mune, võid ja muud – ning viis need Tartusse müügiks. Samuti said soovijad paadiga Tartusse sõita. Külla pääsemiseks oli üle kraavi ehitatud sild.