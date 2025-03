Haapsalu raudtee taastamine on olnud aastaid Läänemaa ja Hiiumaa inimeste jaoks oluline eesmärk, mille täitumine on kord lähemale jõudnud, kord taas kaugemale triivinud. Selge positiivne areng toimus 2019. aastal, kui avati rongiliiklus Riisipere–Turba lõigul.

Ajalooliselt on Haapsalu-suunalise rongiliikluse taastamist toetanud erakondadeülene üksmeel. 2014. aastal moodustatud riigikogu Haapsalu raudtee toetusrühma on kõigis koosseisudes kuulunud esindajaid kõigist erakondadest. Juba toona mõisteti, et rongiühendus Tallinna ja Haapsalu vahel ning selle jätkumine Rohukülani tugevdaks kohalikku majandust, looks uusi arenguvõimalusi Lääne-Eestile ja toetaks tasakaalustatud regionaalpoliitikat.