Tundsin suurt pettumust, kui Laulu- ja Tantsupeo sihtasutus teatas, et viiplejaid ei saa tänavusele laulupeole kaasata, sest pole kriteeriumeid, mille järgi nende esitust hinnata. Ma loodan väga, et viiplejate kõrvalejätmise taga on vaid mugavus, mitte põhimõtteline hoiak. Kohutav, kui peame meie suurimal rahvakultuurisündmusel inimlikkuse ja empaatiavõime saavutamiseks esmalt bürokraatiat arendama. Kurvastav, et tänavuseks peoks me enam midagi muuta ei saa.