JOEL RANG Laenuturg vajab läbipaistvust ja sisulist konkurentsi – Eestis on aeg tuua otsused 21. sajandisse

Viimase aja avalik debatt, sealhulgas Eesti Ekspressi artikkel «Kuidas pangad meid mõnuga koorivad», kinnitab muret tekitavat tõsiasja: Eesti krediiditurg ei arvesta täna ei tarbijate ega väiksemate ettevõtete vajaduste ega huvidega. Krediidipakkumiste läbipaistvus on madal, refinantseerimine kulukas ning konkurents sisuliselt piiratud. Sellises olukorras jäävad kaotajaks just need, kes kõige enam rahastust vajavad – tavakodanikud ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Platvormina, kuhu pöörduvad iga päev just väiksemad ettevõtted, aga mitte ainult, näeme kasvavat vajadust paindlikumate ja sobivamate laenutingimuste järele. Taotluste arv on tõusutrendis ning just väike- ja keskmiste ettevõtete puhul on selgelt näha, et nad ei mahu suurpankade «optimaalsete» kliendiprofiilide alla. Samas sõltub Eesti regionaalne ja majanduslik areng just neist ettevõtetest.