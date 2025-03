NOORSOOTÖÖTAJAD Töö on käinud juba aastaid, kuigi Kristina Kallas väidab vastupidist

21. märtsi Postimehe artiklist selgub, et haridus- ja teadusminister selgitab noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja lahkumist ametniku isetegevusega noorsootöötajate kvalifikatsiooninõuete nimel. Minister eksitab lugejaid, sest kvalifikatsiooninõuetele üleminekut on valdkonna inimesed oodanud kaua, see on muu hulgas kirjas ka noortevaldkonna arengukavas ning selle nimel on huvigrupid teinud tööd aastaid.