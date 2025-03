NÄDALA VASTAJA Mart Normeti taskuhäälingus saavad sõna vabad radikaalid

Saatekülalisteks on Normeti sõnul avara maailmavaatega külalised, keda ei kammitse nende amet ega staatus.

Normaalselt. Selles mõttes olen tavaline eestlane, et niimoodi me sellele küsimusele ju vastame.

Milliseid teemasid lahkab sinu uus taskuhääling «Mis meist saab»? Seni on olnud saatekülalisteks kaks täiesti erineva valdkonna esindajat.

Iga kord on stuudios üks avara maailmavaatega külaline, enamasti n-ö vaba radikaal, keda ei kammitse tema amet ega staatus. Indrek Neivelt ja Martin Herem on siin head näited. Uuel nädalal tuleb president Ilves. Räägime kaks tundi rahulikult sellest, et elame keset suurt muutuste ajastut: tehisintellekt, sõjad, energiarevolutsioon, demograafiakriis, kultuurilised nihkepunktid. Kuidas sellises keskkonnas ületada hirmud ning leida eesmärk ja õnn.