Pole palju spordisangareid, kelle tegemistel hoitaks silma nii pingsalt peal, et ka öötundidel põleksid tuled akendes kõikjal üle Eestimaa, nagu 1988. aasta veebruaris Calgary taliolümpial Allar Levandile kaasa elades.

Johannes Erm on üks neist. Kas just igas Eesti kodus Ermi võistlust varajastel hommikutundidel vaadati, kuid tema saavutused lähevad rahvale korda. Erm on aastaga saanud täiskasvanute tiitlivõistluselt kokku terve medalikomplekti. Lisaks sise-MMi hõbedale kuld mulluselt EMilt ja pronks aastataguselt sise-MMilt.