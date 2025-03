Kui eelmise aasta suvel sai teatavaks, et Kristen Michali valitsus plaanib emiteerida väikeinvestoritele mõeldud valitsusvõlakirju ning mõni nädal hiljem selgus, et rahandusministriks saab Jürgen Ligi, olin ma valmis kihla vedama, et niikaua kui Ligi on minister, võlakirjade müüki ei toimu, kirjutab majandusajakirjanik Tõnis Oja.