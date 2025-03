MARTIN HURT Euroopa riikide võitlusvõime – kas üldse on, millest rääkida?

Ameerika Ühendriikide uue administratsiooni negatiivne suhtumine Euroopasse on viimastel nädalatel sundinud mitmeid riigi- ja valitsusjuhte astuma kiireid samme kaitsekulutuste suurendamiseks. Ukraina materiaalne toetamine kolm aastat kestnud täiemahulise sõja vältel, Krimmi okupeerimisest alguse saanud NATO kollektiivkaitse tugevdamine ning võimalus, et eurooplased peavad saatma oma vägesid relvarahu valvama, on päevakorda toonud küsimuse, milline on Euroopa riikide relvajõudude hetkeseis.