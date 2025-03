Andrus Ristkok Turumajanduslik meditsiin – mida rohkem haigeid inimesi, seda parem

Äsja soojendas dr Eero Merilind taas üles «turumajandusliku meditsiini» teema. Viimati oli see terava ja laiema diskussiooni aineks meie ravikindlustussüsteemi loomise alguaastail, kui ideed esindas agaralt pärastine sotsiaalminister Tarmo Vilosius. Allakirjutanule meenub, kuidas oli tollal piinlik kuulata tervishoiuministeeriumi kantslerit parlamendi kõnetoolis asja arutelul turumajanduslikule meditsiinile kiidusõnu reastamas. Inimesena, kel tõenäoliselt polnud aimugi, mis on turumajanduse käivitavaks jõuks, ei paistnud ta ka suunavate küsimuste toel taipavat, et turumajandusliku meditsiini õitseng saab tugineda ainult järjest haigemale rahvale ehk laiemale ja rohkem nn terviseteenuseid nõudvale tarbijaskonnale.