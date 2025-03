Kogu esituse saab lühidalt võtta kokku vastandamisena, et keegi Riik tahab, aga Kohalikud ei taha, et nende elukeskkond ära solgitakse. Ja ikka ja jälle küsib keegi kaugelt, et aga mis on alternatiiv?

Kõigepealt tekib küsimus, et kes on see Riik, kes tahab ja kes on need Kohalikud, kes ei taha? Selge see, et niisuguse vastanduva positsioneerimisega Kohalikud ei ole Riik. Kui Kohalikud ei ole Riik, siis neid ei pea kuulda võtma ja neist võib teerulliga üle sõita, eks ju? Aga miks Kohalikud ei ole Riik?