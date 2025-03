ENE-MARGIT TIIT Säilitagem sisserände kvoot!

Eesti rahvust, keelt ja kultuuri on viimase mõnekümne aasta jooksul kõige edukamalt kaitsnud üks pisike arv – see on sisserände kvoot, mille suurus on 0,1 protsenti. Nagu ikka juhtub kangelaslike kaitsjatega, on ka seda arvukest aastate jooksul korduvalt ja vihaselt rünnatud, aga meie kõigi õnneks on ta seni siiski vastu pidanud, kirjutab TÜ emeriitprofessor ja statistik Ene-Margit Tiit.