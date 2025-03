Lisaks hävis rünnakus suurem kogus lennukikütust. Kindralstaabi teadet kinnitavad suured kahjustused lennuväljast viie kilomeetri kaugusel asuvas külas, mis tekkisid lennuväljal toimunud plahvatuse tagajärjel. Kindralstaap ei nimeta, kas kahjustusi said ka mõned strateegilised pommitajad. Võimalik, et need jõudsid enne droonide saabumist õhku tõusta.