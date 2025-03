AK Läti maadleb bürokraatiaga ja tõstab kaitsekulusid

Erinevalt Eestist toodab Läti ise riigikaitseks vajalikke Patria soomukeid. Sealsed ettevõtjad on teinud ettepaneku Läti riigikaitse kulude tõstmise arvelt vähendada ametnike arvu.

Läti poliitilises ladvikus valitseb üksmeel, et kaitsekulutusi tuleb tõsta tänavuselt 3,45 protsendilt neljale protsendile SKTst aastaks 2026 ja viiele protsendile SKTst aastaks 2028. Samas on Läti ettevõtjad tulnud välja nõudega leida riigikaitseks vajalik lisaraha 850 miljonit eurot kärpides riigi kulutusi, et mitte makse tõsta.