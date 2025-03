Mida peab tundma laps, kes pühendas nii palju aega ja vaeva ning lootis nii väga, kuid kõik asjata? Kuidas ta tuleb toime traumaga, et ta laulupeo-unistus purustati, samas kui nii paljud teised lapsed rõõmustavad laulukaare all? Mida peab tundma vanainimene, kes on laulnud kõikidel laulupidudel, kuid praagiti välja peolt, mis jääb tõenäoliselt tema elu viimaseks? Laulupeole pääsemise reeglid on olemuslikult diskrimineerivad ja tekitavad lugematule hulgale inimestest teadmise, et nad on väheväärtuslikud, kõlbmatud.