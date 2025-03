JUHTKIRI Elektrimopeedide invasioon

Siinkohal on meil naljaga pooleks tuua halb ja hea sõnum. Halb sõnum on see, et elektrimopeede pakutakse üle Tallinna rendiks tuhatkond. Hea sõnum, et need on vähemasti punaseks värvitud, mis kergendab nende liikluses märkamist. On ju punane looduses ohu värv.