Mart Raudsaar Telefonikelmide elu tuleb kibedaks teha

Juhtusin mõni aeg tagasi taas kuulma inimeste nurinat, et neid kimbutavad telefonikelmid. Venekeelsed sulid on leidlikud, kas on vaja mingit pakki kätte saada või on mõni vastuvõtja sugulane avariisse sattunud. Kui nendega kõneleda üksnes eesti keeles, siis sellest on abi, sest selles keeles pole nad võimelised lävima – see on võte, mida olen ühtlasi ise korduvalt ja edukalt proovinud. Kui neile aga proovida vastata vene keeles, siis nad jäävadki helistama, millest päästab üksnes ropp venekeelne sõim.