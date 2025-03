PIRET RÄNI Michal, lõpeta sõda looduse vastu!

Tuletan meelde: kliimateadlased üle kogu maailma on veendunud, et inimühiskonna majandustegevus on põhjustanud ülikiirelt kulgeva kliimamuutuse ja ületatud on enamik planeedi ökoloogilistest piiridest, millega mõõdetakse elu tagavate süsteemide seisundit Maal. Kui saasta on liiga palju, ei suuda Maa end enam puhastada ning meid ähvardab väljasuremine. Kui loodusressursse on tarbitud üle taastuva varu, oleme me ühel hetkel janus, külmas ja näljas. Inimkond peab kiiresti saastamise lõpetama ja mahutama majandustegevuse ökoloogilistesse piiridesse – vaid siis on lootust muutusi pehmendada. Kõige olulisem on hoida, kaitsta ja tugevdada säilinud loodust ning taastada juba kahjustatut, et parandada planeedi isepuhastumisvõimet ja loota, et me pole ületanud murdepunkte.