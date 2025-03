Laululuik on asunud pärast sajandeid kestnud pausi Eestis taas ka pesitsema, aga väikeluiged on kauge Jamali-Neenetsi kandi linnurahvas.

Need kaks luike on väga sarnased, kuid väikeluige välimuses on midagi hanelikku. Ta on laululuigest märksa väiksem ja lühema kaelaga. Veel üks oluline erinevus on nokas – väikeluige nokast on nokatüviku poolel umbes üks kolmandik kollane, laululuigel ulatub kollane laik ligi kahe kolmandikuni nokast. Laululuige hõbehäälse luikamise kõrval tundub väikeluige hääl haukuvam.