14. märtsil 2025 kuulutas Ameerika president Donald Trump Valges Majas ajakirjanikele, et Ukraina ja Venemaa vahelised rahuläbirääkimised liiguvad edasi. Tema sõnul on tehtud edusamme ning olukord on «palju parem kui keegi arvata oskaks», kirjutab endine poliitik ja sõjaväelane Jüri Toomepuu.