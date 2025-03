RAINER SAKS Venemaa nõuab Euroopa Liidult Musta mere rahu eest kõrget hinda

Ukraina presidendi administratsiooni nõunik Mihhail Podoljak väitis eile, et piirang energeetikaobjektide ründamise kohta jõustus 24. märtsist alates. Võib öelda, et Ukraina droonid ei ole sellest ajast alates energeetikaobjekte Venemaal rünnanud. Venemaa korraldatud rünnakute puhul on info vastuolulisem, kuna pidevalt rünnatakse linnade elurajoone, mis toob kaasa erinevate tsiviiltaristuobjektide tabamisi.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et Ukraina on rikkunud kokkuleppeid, rünnates energeetika objekte Venemaa territooriumil, mille Ukraina omakorda ümber lükkas. Võib olla kindel, et järgnevatel nädalatel me näeme selliste süüdistuste pidevat kordumist. Venemaa kindlasti üritab esimeses etapis kõik kokkulepped hägustada ja lõpuks tühistada, et saavutada uuesti USA surve Ukraina vastu.