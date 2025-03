JUHTKIRI Eesti riik kehtestas end

Kiire tegutsemine oli antud juhul ainuvõimalik, sest Venemaa kallaletung Ukrainale on paradoksaalsel moel avanud meile ajaloolise akna oma riikluse kindlustamiseks. Seda ajaloolist akent ei pruugi olla aga kauaks ning on hea, et suutsime vaatamata pikkadele vaidlustele sellest läbi hüpata.